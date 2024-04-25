Слишкович оценил работу Казарцева в дерби

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева в матче против ЦСКА (0:0) в 21-м туре РПЛ.

— Как вам работа арбитра?

— Судья сделал свою работу. Никогда не смотрел повторы во время игры. В раздевалке были разговоры, что там пенальти. Может, и был. ВАР включился, принял решение. Все. Желтая карточка Дуарте? Судья может ошибиться, давление дерби не только на игроках. Судья честно старается делать свою работу. Если он ошибся — у РФС есть люди, которые разберутся в моменте. Они получают зарплату за это, они разбираются, — сказал Слишкович.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.