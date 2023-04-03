Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:06

Слуцкий назвал защитника «Спартака» Джикию чемпионом мира по затяжке времени

Виталий Косик
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал защитника «Спартака» Георгия Джикию чемпионом мира по затяжке времени.

«При всем огромном уважении к Георгию Джикии я считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени, и вряд ли «Спартак» может говорить о том, что какая-то другая команда тянет больше времени. Мне кажется, Георгий тянет больше, чем все команды РПЛ вместе взятые», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала в передаче «На футболе с Денисом Казанским».

После матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь «Ахмата» тянул время с первой минуты игры.

«Спартак» после 21-го тура РПЛ располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 41 очко. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Слуцкий
24
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Железные люди из ЦСКА: сыграли больше всех, но выдержали и выиграли в третьем овертайме!
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Китай впервые за почти 60 лет занял нейтралитет по Курильским островам
В НАК заявили о причастности спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года
Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
«Химки» объявили об уходе Гогниева с поста главного тренера команды
Рианчо назвал ошибкой слова Абаскаля после матча с «Ахматом»: «Он будет первым, кто пожалеет о своем заявлении»
Гаврилов: «За что штрафовать Абаскаля, если он все правильно говорит?»
Уциев рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за чемпионство
«А я вам говорил: не сравнивайте Соболева с Дзюбой. Разный уровень». Мнение Орлова
Силкин считает, что при Йокановиче «Динамо стало играть только хуже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает оправданной отставку Гогниева из «Химок»: «Последнюю игру было противно смотреть»

Капитан «Ростова» Глебов вызван на КДК РФС по итогам матча с «Торпедо»