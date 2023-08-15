Слуцкий — об угрозах Дзюбы в адрес журналиста: «19-летний дебил работает для болельщиков»

Российский специалист Леонид Слуцкий поддержал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в скандальной ситуации с журналистом.

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию... Если бы в Нидерландах журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что там это невозможно. В Нидерландах даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь...» - сказал Слуцкий в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба пропускал игру 4-го тура РПЛ «Локомотива» с «Крыльями» из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После встречи один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»

После этого стало известно, что КДК проверяет инцидент с угрозой Дзюбы журналисту.