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Сегодня, 12:56

Смольников: «Мы отдадим все силы, чтобы вылета «Локомотива» не случилось»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Игорь Смольников ответил «СЭ» на вопрос о сохранении прописки в РПЛ по итогам чемпионата России.

— Такой «Локомотив», который мы увидели в матче против «Спартака», не вылетит по итогам чемпионата России?

— Мы отдадим все силы, чтобы вылета не случилось. Мы идем к этому. Постараемся исправить ситуацию.

8 февраля Смольников подписал контракт с московской командой до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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