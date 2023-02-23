Смольников: «Мы отдадим все силы, чтобы вылета «Локомотива» не случилось»

Защитник «Локомотива» Игорь Смольников ответил «СЭ» на вопрос о сохранении прописки в РПЛ по итогам чемпионата России.

— Такой «Локомотив», который мы увидели в матче против «Спартака», не вылетит по итогам чемпионата России?

— Мы отдадим все силы, чтобы вылета не случилось. Мы идем к этому. Постараемся исправить ситуацию.

8 февраля Смольников подписал контракт с московской командой до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.