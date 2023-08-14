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Сегодня, 09:25

В «Динамо» сообщили, что юристы работают над ситуацией с Норманном: «Он нарушил контракт в грубой форме»

Микеле Антонов
Корреспондент
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе разбирательства по решению полузащитника бело-голубых и «Ростова» Матиаса Норманна расторгнуть контракт с российскими клубами.

«Динамо» арендовало 27-летнего норвежца у ростовчан в сентябре прошлого года. Он провел за бело-голубых 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.

«Вопросы про Норманна — к юристам. Он нарушил контракт в грубой форме, по нашему мнению. Сейчас не буду отвечать на это. Знаю, что юристы работают над этой ситуацией. Дальше есть его контракт и законодательство, которым регулируется футбольный мир. В этой плоскости все будет решаться», — сказал Гафин «СЭ».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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