Сегодня, 18:00
В воскресенье, 5 марта состоится матч 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Сочи» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
В первом круге армейцы разгромили сочинцев дома — 3:0.
Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Сочи» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Премьер».