«Сочи» — ЦСКА: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 5 марта состоится матч 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Сочи» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В первом круге армейцы разгромили сочинцев дома — 3:0.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Сочи» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Премьер».