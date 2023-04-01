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Судейство

Сегодня, 17:34

«Спартак» — «Ахмат»: в пользу красно-белых ошибочно не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Кадр трансляции на Матч Премьер
Фото Кадр трансляции на Матч Премьер
Фото Кадр трансляции на Матч Премьер
Фото Кадр трансляции на Матч Премьер
Фото Кадр трансляции на Матч Премьер
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На 29-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Алексей Сухой во второй раз в игре ошибочно не назначил 11-метровый удар — на этот раз в пользу красно-белых.

Судья не увидел, что Андрей Семенов ударил спартаковца Никиту Чернова по правой ноге, нарушив правила. После долгой проверки в действия рефери не вмешался его видеоассистент Евгений Турбин.

Кадр трансляции на Матч Премьер
Кадр трансляции на Матч Премьер

В итоге судейская бригада приняла неверное решение, не наказав «Ахмат» пенальти. Напомним, что на 15-й минуте ошибочно избежали 11-метрового спартаковцы.

Кадр трансляции на Матч Премьер
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Спартак» — «Ахмат»: кто победит в Москве? Онлайн-трансляция матча
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