Судейство
Сегодня, 17:08
На 21-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА второй ассистент судьи Адлан Хатуев вопреки инструкциям в пограничной офсайдной ситуации принял решение не в пользу атаки и зафиксировал положение «вне игры» у Михаила Игнатова.
Виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) в этом сезоне в российском футболе не используются. Помощникам арбитров неоднократно говорилось, что не нужно определять офсайд, когда игрок не явно находится в положении «вне игры».
В случае с Игнатовым судья Сергей Карасев был вынужден положиться на решение ассистента. А видеоарбитр Павел Шадыханов без ВОЛ не мог доказать, прав Хатуев или нет. Потому решение об офсайде осталось в силе — взятие ворот ЦСКА не было засчитано.