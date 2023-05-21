«Спартак» — ЦСКА: гол красно-белых ошибочно не засчитан. Ассистент Карасева зря зафиксировал офсайд

На 21-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА второй ассистент судьи Адлан Хатуев вопреки инструкциям в пограничной офсайдной ситуации принял решение не в пользу атаки и зафиксировал положение «вне игры» у Михаила Игнатова.

«Спартак» — ЦСКА: гол красно-белых ошибочно не засчитан. Скриншот трансляции

Виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) в этом сезоне в российском футболе не используются. Помощникам арбитров неоднократно говорилось, что не нужно определять офсайд, когда игрок не явно находится в положении «вне игры».

Сергей Карасев — главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА. Скриншот трансляции

В случае с Игнатовым судья Сергей Карасев был вынужден положиться на решение ассистента. А видеоарбитр Павел Шадыханов без ВОЛ не мог доказать, прав Хатуев или нет. Потому решение об офсайде осталось в силе — взятие ворот ЦСКА не было засчитано.