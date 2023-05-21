Агент Бальде заявил, что футболист хочет выступать только за «Спартак»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист не рассматривает вариант с уходом из московского клуба.

«Бальде абсолютно предан «Спартаку». Мы даже не смотрим, интересен он сейчас кому-то или нет, потому что это не имеет значения. Кейта хочет выступать только за московский клуб. У него нет никаких мыслей об уходе», — приводит Sport24 слова агента.

Бальде перешел в «Спартак» из «Кальяри» в 2022 году, подписав контракт с московской командой на три года. В текущем сезоне 28-летний сенегальский футболист провел 13 матчей за красно-белых, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.