Гол Медины спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА, у Гайича дубль

«Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».

Счет в матче открыл полузащитник ЦСКА Милан Гайич на 31-й минуте. Он в касание с правой пробил в дальнюю девятку. Через 8 минут вингер красно-белых Квинси Промес сравнял счет, забив с левого угла штрафной. Он прервал семиматчевую безголевую серию в РПЛ.

Во втором тайме на 60-й минуте Гайич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. На 90+7-й минуте вингер «Спартака» Хесус Медина, который в прошлом сезоне играл за армейцев, сделал счет равным.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».