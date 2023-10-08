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Сегодня, 21:00

Гол Медины спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА, у Гайича дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью — 2:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».

Счет в матче открыл полузащитник ЦСКА Милан Гайич на 31-й минуте. Он в касание с правой пробил в дальнюю девятку. Через 8 минут вингер красно-белых Квинси Промес сравнял счет, забив с левого угла штрафной. Он прервал семиматчевую безголевую серию в РПЛ.

Во втором тайме на 60-й минуте Гайич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. На 90+7-й минуте вингер «Спартака» Хесус Медина, который в прошлом сезоне играл за армейцев, сделал счет равным.

Инцидент с&nbsp;контактом Келлвена и&nbsp;Олега Рябчука. «Спартак» — ЦСКА: в ворота красно-белых правильно не назначен пенальти

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
ЦСКА
Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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