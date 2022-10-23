«Спартак» — «Химки»: судья не наказал Соболева за симуляцию

На 53-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» арбитр Артем Любимов снова ошибочно не вынес предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву. В отличие от момента первого тайма в этот раз форвард попытался обмануть судью и заработать 11-метровый удар. Соболев симулировал фол со стороны Алексея Никитина.

«Спартак» — «Химки».