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Сегодня, 14:21

«Спартак» ищет иностранного игрока на замену Таварешу, вариант с Макарчуком пока не рассматривается

Алина Савинова
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«Спартак» не заинтересован в трансфере левого защитника «Сочи» Артема Макарчука. На эту позицию клуб ищет иностранного футболиста, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, поиск нового левого защитника является приоритетной задачей московской команды после травмы Томаша Тавареша в расположении сборной Португалии U21. У игрока было диагностировано повреждение крестообразной связки колена.

В прошедшем сезоне 27-летний Макарчук сыграл в 29 матчах за «Сочи», забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в чемпионате России. На данный момент команду возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-ishet-legionera-na-zamenu-tavareshu-variant-s-makarchukom-poka-ne-rassmatrivaetsya-259921/
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