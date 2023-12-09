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РПЛ

Сегодня, 12:51

«Спартак» — «Крылья Советов»: Соболев и Гарре в старте, Зобнин и Писарский в запасе

Сергей Разин
корреспондент
Александр Соболев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч 18-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Зобнин, Лайкин, Мозес, Мелешин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Ежов, Салтыков, Рахманович, Гарре.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Лысов, Якуба, Соколов, Иванисеня, Шитов, Писарский, Карпицкий.

Ранее стало известно, что Литвинов, Медина и Бонгонда не приехали на матч, как и Рассказов.

Полузащитник «Спартака» Михаил Литвинов и защитник «Крыльев» Фернандо Костанца пропустят матч из-за перебора желтых карточек, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль также пропускает встречу из-за дисквалификации.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 декабря в Москве и начнется в 14:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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