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Сегодня, 12:55

Фассон объяснил стычку с Лантратовым в матче «Локомотив» — «Урал»

Руслан Минаев
Лукас Фассон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон объяснил стычку с вратарем железнодорожников Ильей Лантратовым в матче с «Уралом» (2:0) в 18-м туре РПЛ.

Во втором тайме встречи игроки начали толкаться после эпизода у ворот железнодорожников. Капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову пришлось вмешаться и оттаскивать Фассона от голкипера.

«Это был игровой момент. Он подошел и попытался что-то объяснить. Все было в запале, я головой ударился», — цитирует игрока РИА «Новости Спорт».

Ранее у 22-летнего бразильца уже был конфликт с одноклубником в ходе матча. В 15-м туре он поссорился с Наиром Тикнизяном в матче с «Ахматом» (2:1).

Источник: РИА
Илья Лантратов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Лукас Фассон
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