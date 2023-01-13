«Спартак» проведет две тренировки в первый рабочий день на сборе в Дубае

Сегодня, 19:08
«Спартак» начнет работу на первом сборе в субботу, 14 января. На этот день у красно-белых запланированы две тренировки.
Москвичи в 20.00 по местному времени приехали из аэропорта в отель в Дубай (ОАЭ), где пройдет их первый зимний учебно-тренировочный сбор.
На первом сборе «Спартак» проведет два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января соперником красно-белых станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива.
«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.