«Спартак» объявил о покупке полузащитника ЦСКА Медины

«Спартак» объявил о подписании полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

26-летний парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года. Футболист будет выступать за команду под 19-м номером, под которым играл за «Нью-Йорк Сити» — команду, из которой он в январе 2022 года перешел в ЦСКА.

Сумма трансфера не уточняется. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Вместе с ЦСКА хавбек выиграл FONBET Кубок России в сезоне-2022/23.