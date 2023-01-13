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Сегодня, 09:08

«Спартак» объявил состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Мария Гусева
ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» на официальном сайте опубликовал состав на первый зимний учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Дубае (ОАЭ).

Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов;

Защитники: Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус и Никита Чернов;

Полузащитники: Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов;

Нападающие: Кейта Бальде, Павел Мелешин, Шамар Николсон и Александр Соболев.

Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к команде позже.

На первом сборе «Спартак» проведет два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января соперником красно-белых станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.

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ФК Спартак (Москва)
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