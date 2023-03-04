«Спартак» — «Урал»: арбитр Мешков вошел в историю. Но до рекорда Безбородова еще далеко

Матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» стал для арбитра Виталия Мешкова 200-м в чемпионате России. Лишь несколько судей сумели проработать столь же долго и успешно.

Рекорд принадлежит Владиславу Безбородову — без учета игры 18-го тура «Сочи» — ЦСКА у него 276 встреч. 234 матча у Сергея Карасева, 226 — у Алексея Николаева, 225 — у Юрия Баскакова, 215 — у Николая Иванова.

8 февраля Мешкову исполнилось всего 40 лет, у него есть хорошие шансы составить конкуренцию по числу игр 50-летнему Безбородову и 43-летнему Карасеву.