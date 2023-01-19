«Спартак» выплатил Мевле компенсацию до конца контракта за расторжение договора

«Спартак» расторг контракт с защитником Михой Мевлей, выплатив игроку компенсацию по контракту до конца текущего сезона, утверждает «РБ Спорт».

«Финансовые детали трансферных сделок и контрактных обязательств мы не комментируем», — заявил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 32-летнего словенца является американская МЛС, сезон в которой стартует в феврале-марте.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне защитник провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.