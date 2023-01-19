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Сегодня, 14:47

«Спартак» выплатил Мевле компенсацию до конца контракта за расторжение договора

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» расторг контракт с защитником Михой Мевлей, выплатив игроку компенсацию по контракту до конца текущего сезона, утверждает «РБ Спорт».

«Финансовые детали трансферных сделок и контрактных обязательств мы не комментируем», — заявил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 32-летнего словенца является американская МЛС, сезон в которой стартует в феврале-марте.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне защитник провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-vy-platil-mevle-kompensatsiyu-do-kontsa-kontrakta-slovenets-blizok-k-uhodu-v-mls/

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32%

1.56

обе забьют - да

24%

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ТМ 2.5

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

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1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Миха Мевля
ФК Спартак (Москва)
5
10
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