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Сегодня, 14:45

Овчинников: «У меня особое отношение к «Локо» после того, как клуб выгнал Семина»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер Валерий Овчинников оценил уровень мастерства новичка «Локомотива» Сергея Пиняева.

— Вам нравятся перемены в «Локомотиве»?

— Это вы про что?

— Пригласили молодого тренера — Галактионова, взяли талантливую молодежь — Пиняева, Глушенкова.

— Ну и дай Бог им всем здоровья.

— Чувствуется ваш скепсис.

— Да это не скепсис. Просто после того, как «Локомотив» выгнал Юрия Палыча Семина, у меня к этому клубу своя особая позиция. Я не понимаю такого нечеловеческого отношения к такому тренеру. Этим руководителям надо бы в ноги упасть Семину и извиняться перед ним. Да и вообще перед всеми локомотивскими болельщиками. Что они натворили, немцы эти?! Что эти спецы придумали? Хорошо еще, что Москву не сдали, блин... Теперь сделали ставку на молодежь. Ну что ж. Из огня да в полымя.

— Вы многих повидали на своем футбольном веку. Пиняев действительно большущий талант?

— Ему же сейчас 18? Интересный возраст... Если он проскочит период с 18 до 20 лет, тогда и поговорим. В этом временном отрезке многие ребята теряются. Так что не стоит бежать впереди паровоза.

Артем Дзюба. «Дзюба сам себя уже боится. А руководству «Локо» надо упасть в ноги Семину». Интервью Бормана

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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32%

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1.85
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Овчинников
2
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