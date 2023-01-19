Овчинников: «У меня особое отношение к «Локо» после того, как клуб выгнал Семина»

Известный тренер Валерий Овчинников оценил уровень мастерства новичка «Локомотива» Сергея Пиняева.

— Вам нравятся перемены в «Локомотиве»?

— Это вы про что?

— Пригласили молодого тренера — Галактионова, взяли талантливую молодежь — Пиняева, Глушенкова.

— Ну и дай Бог им всем здоровья.

— Чувствуется ваш скепсис.

— Да это не скепсис. Просто после того, как «Локомотив» выгнал Юрия Палыча Семина, у меня к этому клубу своя особая позиция. Я не понимаю такого нечеловеческого отношения к такому тренеру. Этим руководителям надо бы в ноги упасть Семину и извиняться перед ним. Да и вообще перед всеми локомотивскими болельщиками. Что они натворили, немцы эти?! Что эти спецы придумали? Хорошо еще, что Москву не сдали, блин... Теперь сделали ставку на молодежь. Ну что ж. Из огня да в полымя.

— Вы многих повидали на своем футбольном веку. Пиняев действительно большущий талант?

— Ему же сейчас 18? Интересный возраст... Если он проскочит период с 18 до 20 лет, тогда и поговорим. В этом временном отрезке многие ребята теряются. Так что не стоит бежать впереди паровоза.