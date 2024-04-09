Сперцян: «Главное перед игрой с «Зенитом» — не перегореть»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, за счет чего можно победить «Зенит».

— За счет наших болельщиков, за счет жажды гола, — приводит слова Сперцяна «Известия». — Думаю, у нас больше этого. Во всяком случае, проблем с желанием и самоотдачей у «Краснодара» нет. И тут самое главное — не перегореть и спокойно подойти к этой игре.

— Как вам «Зенит» после зимней паузы?

— Очень хорош, как всегда. Конечно, не без недостатков команда, иначе бы она не теряла очки в матче с теми же «Крыльями Советов» (1:1) или «Спартаком» (0:0). Но это говорит только о том, что с «Зенитом» можно играть, можно его побеждать и опережать в таблице. Так что будем готовиться, разбирать их игру. Сделаем всё для победы.

— У «Зенита» совсем молодой бразилец Педро стал много забивать. Чувствуете опасность от него?

— Ну он все-таки совсем недавно только начал забивать. До дубля в ворота «Спартака» в кубковом матче (2:1) у него и вовсе не было голов в официальных матчах в России. Но в любом случае заметно, что парень талантливый и опасный.

Матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.