Спиридонов пожелал удачи Рассказову в «Крыльях Советов»

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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» переход защитника Николая Рассказова в «Крылья Советов».
«Николаю можно пожелать только удачи! Спасибо за время, проведенное в «Спартаке». А получится ли у него в «Крыльях» или нет, зависит только от него. Было много таких историй, когда в «Спартаке» футболист не играл, а в другом клубе перезагружал свою карьеру. Все может быть», — сказал Спиридонов «СЭ».
27 января «Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования