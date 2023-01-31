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Сегодня, 11:45

Спиридонов пожелал удачи Рассказову в «Крыльях Советов»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» переход защитника Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Николаю можно пожелать только удачи! Спасибо за время, проведенное в «Спартаке». А получится ли у него в «Крыльях» или нет, зависит только от него. Было много таких историй, когда в «Спартаке» футболист не играл, а в другом клубе перезагружал свою карьеру. Все может быть», — сказал Спиридонов «СЭ».

27 января «Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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23%

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21%

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Ф2(-1.5)

18%

1.85
Николай Рассказов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
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