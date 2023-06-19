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Сегодня, 12:37

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что сделка по Гогличидзе близка к завершению

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб близок к покупке защитника «Урала» Лео Гогличидзе.

«С «Уралом» обо всем уже договорились. Остались детали по контракту футболиста. Сделка близка к завершению. Лео — отличный футболист, нам нужен был игрок на его позицию», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Гогличидзе выступает за «Урал» с 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний защитник провел 37 матчей за екатеринбургскую команду и отдал 1 результативную передачу.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-sdelka-po-goglichidze-blizka-k-zaversheniyu/
Лео Гогличидзе
Футбол
ФК Оренбург
ФК Урал
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