Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что сделка по Гогличидзе близка к завершению

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб близок к покупке защитника «Урала» Лео Гогличидзе.

«С «Уралом» обо всем уже договорились. Остались детали по контракту футболиста. Сделка близка к завершению. Лео — отличный футболист, нам нужен был игрок на его позицию», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Гогличидзе выступает за «Урал» с 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний защитник провел 37 матчей за екатеринбургскую команду и отдал 1 результативную передачу.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.