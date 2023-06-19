Колосков о приговоре Промеса: «РФС и «Спартаку» это не должно нанести ущерба»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Мое мнение такое — наплевать и забыть. Не надо все обобщать и из мухи делать слона. Его осудили в Нидерландах, а в Чехии или в Испании он не осужден. Это вопрос международного права. В России он не осужден, он может играть здесь. РФС и «Спартаку» это не должно нанести ущерба», — сказал Колосков «СЭ».

19 июня суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за то, что тот ударил ножом в колено своего двоюродного брата.