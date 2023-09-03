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Сегодня, 18:31

Андреев — об успехах «Оренбурга»: «Прошло мало игр, чтобы оценивать изменения в команде»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отметил, что пока не может оценить результаты работы нового главного тренера команды Давида Деограсии.

«Успехи — хорошая тенденция, но прошло мало игр, чтобы оценивать изменения в команде. Во время паузы на игры сборных будем все разбирать, чтобы и дальше исправлять результаты. А сейчас ситуация чуть-чуть исправилась», — цитирует Андреева Sport24.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал 50-летний Деограсия. Под его руководством команда одержала 2 победы и один раз сыграла вничью.

На данный момент оренбургская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков за 7 туров. 17 сентября «Оренбург» сыграет против «Локомотива».

Источник: https://sport24.ru/football/news-574617-andreyev-ob-uspekhakh-orenburga-proshlo-malo-igr-chtoby-otsenivat-izmeneniya
Дмитрий Андреев
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ФК Оренбург
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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