Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»

Сегодня, 18:28
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Балтикой» (3:2) в 7-м туре РПЛ.
— Как прокомментируете игру «Локомотива»?
— На сегодня эти три очка очень важны, это толкает команду вперед. Мы нацелены на улучшение нашего качества игры, но есть матчи, где мы выглядели достаточно неплохо. Это игра в Сочи и сегодняшний первый тайм, когда мы владели инициативой. Забиваем три мяча и должны спокойно доводить матч до победы, но чисто психология.
Мы говорили ребятам в перерыве, что не имеем права выходить с мыслью, что этот матч уже выигран. Наоборот, необходимо еще усилить давление. И после игры команде сказали, если мы внутри себя цели ставим — мусор надо убирать. У нас были хорошие моменты, чтобы забить четвертый мяч. Если команда ведет 3:0, надо выходить и добивать соперника, надежно и дисциплинированно играть в обороне. Но, к сожалению, допустили ошибки. И соперники, надо отдать им должное, начали играть агрессивно и мотивированно, — сказал Галактионов на пресс-конференции.
«Локомотив» с 12 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Балтика» с 3 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.
(Софья Грецкая)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
7
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -