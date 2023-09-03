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Сегодня, 18:28

Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Балтикой» (3:2) в 7-м туре РПЛ.

— Как прокомментируете игру «Локомотива»?

— На сегодня эти три очка очень важны, это толкает команду вперед. Мы нацелены на улучшение нашего качества игры, но есть матчи, где мы выглядели достаточно неплохо. Это игра в Сочи и сегодняшний первый тайм, когда мы владели инициативой. Забиваем три мяча и должны спокойно доводить матч до победы, но чисто психология.

Мы говорили ребятам в перерыве, что не имеем права выходить с мыслью, что этот матч уже выигран. Наоборот, необходимо еще усилить давление. И после игры команде сказали, если мы внутри себя цели ставим — мусор надо убирать. У нас были хорошие моменты, чтобы забить четвертый мяч. Если команда ведет 3:0, надо выходить и добивать соперника, надежно и дисциплинированно играть в обороне. Но, к сожалению, допустили ошибки. И соперники, надо отдать им должное, начали играть агрессивно и мотивированно, — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Локомотив» с 12 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Балтика» с 3 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.

(Софья Грецкая)

Футбол
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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