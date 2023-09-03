Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Балтикой» (3:2) в 7-м туре РПЛ.

— Как прокомментируете игру «Локомотива»?

— На сегодня эти три очка очень важны, это толкает команду вперед. Мы нацелены на улучшение нашего качества игры, но есть матчи, где мы выглядели достаточно неплохо. Это игра в Сочи и сегодняшний первый тайм, когда мы владели инициативой. Забиваем три мяча и должны спокойно доводить матч до победы, но чисто психология.

Мы говорили ребятам в перерыве, что не имеем права выходить с мыслью, что этот матч уже выигран. Наоборот, необходимо еще усилить давление. И после игры команде сказали, если мы внутри себя цели ставим — мусор надо убирать. У нас были хорошие моменты, чтобы забить четвертый мяч. Если команда ведет 3:0, надо выходить и добивать соперника, надежно и дисциплинированно играть в обороне. Но, к сожалению, допустили ошибки. И соперники, надо отдать им должное, начали играть агрессивно и мотивированно, — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Локомотив» с 12 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Балтика» с 3 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.

(Софья Грецкая)