Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Сычевой настроен остаться до конца сезона с нами»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего клуба Владимира Сычевого.

«Мы не рассматриваем такого варианта, при котором Сычевой зимой покинет «Оренбург». У меня нет таких ощущений. Владимир настроен остаться до конца сезона с нами», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

Действующее соглашение 26-летнего форварда с клубом рассчитано до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Сычевой сыграл за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.