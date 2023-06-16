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Сегодня, 10:25

В «Оренбурге» сообщили о завершении продажи футболистов до зимы: «Нам деньги не нужны»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что клуб больше не будет продавать футболистов в летнее трансферное окно.

«Перейдут ли Мансилья или Вера вслед за Личкой? Больше не будет трансферов из «Оренбурга». Переход Эктова, Сычевой зимой, и условно Марцел если в этой ситуации уйдет — вот и все, все трансферы. Нам деньги не нужны, чтобы продавать футболистов. «Оренбургу» нужно хорошо выступить. И Марцела мы тоже не планировали отдавать. Но так сложилось. Так бывает», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Личка возглавит московское «Динамо».

Марцел Личка. Спортивный директор «Оренбурга» — о переговорах с «Динамо» по Личке: «Процесс идет»
Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
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