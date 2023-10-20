Сегодня, 13:13
На официальном сайте РФС объявлены судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ сезона-2023/24. Встречи этого тура пройдут 21 и 22 октября.
Центральный матч тура «Локомотив» — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
21 октября (суббота)
«Оренбург» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Илья Елеференко; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артур Федоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Рубин» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.
«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуев.
«Балтика» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.
22 октября (воскресенье)
«Урал» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Хральцов.
«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Роман Галимов; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Эдуард Малый.
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.