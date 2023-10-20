Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:13

Бригада Иванова будет судить матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

Виктория Кравченко
Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

На официальном сайте РФС объявлены судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ сезона-2023/24. Встречи этого тура пройдут 21 и 22 октября.

Центральный матч тура «Локомотив» — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

21 октября (суббота)

«Оренбург» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Илья Елеференко; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артур Федоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Рубин» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуев.

«Балтика» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

22 октября (воскресенье)

«Урал» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Хральцов.

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Роман Галимов; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Эдуард Малый.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Защитник «Авангарда» Гуляев объяснил, почему не уехал в НХЛ
Сычев — о конфликте Соболева и Абаскаля: «История «Спартака» — как голливудские сериалы»
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Радимов: «У «Краснодара» есть шансы в чемпионской гонке, но «Зенит» — явный фаворит»
Юран: «Объяснял игрокам на сборах: без физподготовки будем котятами»
Юран — о потенциале Севикяна: «Для него достижимы и ведущие клубы Европы»
Юран — о своем контракте: «Думаю, среди главных тренеров РПЛ занимаю предпоследнее место»
Юран — о своем тренерском будущем: «Хочется побороться за чемпионство»
Юран — о «Спартаке»: «Не могу представить в «Бенфике» или «Порту» тренера-иностранца без победного опыта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов: «У «Краснодара» есть шансы в чемпионской гонке, но «Зенит» — явный фаворит»