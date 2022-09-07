Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 16:28

Стало известно, под каким номером капитан сборной Израиля будет выступать за «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Эли Даса.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», правый защитник Эли Даса будет выступать за «Динамо» под номером «2».

О подписании двухлетнего контракта с 29-летним капитаном сборной Израиля, минувший сезон проведшим в «Витессе», должно быть объявлено в скором времени.

5 сентября сообщалось, что Даса подпишет соглашение по схеме «2+1», третий год контракта будет активирован по совокупности сыгранных ранее матчей. Зарплата футболиста составит 1,5 миллиона евро.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник стал свободным агентом.

Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Химках» заявили, что главный тренер Гогниев рассчитывает на Давыдова

В «Химках» отреагировали информацию о возможном уходе всего менеджмента клуба