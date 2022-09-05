Стало известно, сколько займет восстановление Литвинова

Стало известно, сколько займет восстановление полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с «Зенитом», прошел обследование. У россиянина — повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель. Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — сообщила пресс-служба «Спартака».

Литвинов получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Он сильно подвернул ногу и не смог даже сам без посторонней помощи покинуть поле. После матча игрок покидал стадион на костылях. Его правая нога была перевязана до колена.

Мартинс получил повреждение во втором тайме матча с «Зенитом». Футболист не смог сам покинуть поле, его увезли на электрокаре.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом». «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ (16 очков).