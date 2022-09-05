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5 сентября, 13:07

Стало известно, сколько займет восстановление Литвинова

Анна Горшкова
Корреспондент
Руслан Литвинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стало известно, сколько займет восстановление полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с «Зенитом», прошел обследование. У россиянина — повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель. Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — сообщила пресс-служба «Спартака».

Литвинов получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Он сильно подвернул ногу и не смог даже сам без посторонней помощи покинуть поле. После матча игрок покидал стадион на костылях. Его правая нога была перевязана до колена.

Мартинс получил повреждение во втором тайме матча с «Зенитом». Футболист не смог сам покинуть поле, его увезли на электрокаре.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом». «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ (16 очков).

Руслан Литвинов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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