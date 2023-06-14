Агент Барача: «Матео не будет приостанавливать контракт с «Крыльями»

Стипе Лапич, агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, рассказал о будущем своего клиента в команде.

«Матео имеет действующий контракт с «Крыльями» еще на год. Конечно, он не будет его приостанавливать. Его все устраивает в России. Просто ездил в аренду, чтобы играть. Уверен, что он сейчас будет играть. Он здоров, все супер, все ему нравится», — приводит слова Лапича Metaratings.ru.

28-летний хорват в прошедшем сезоне поучаствовал в 6 матчах за «Остенд», но концовку сезона пропустил из-за травмы. Он принадлежит «Крыльям» с лета 2022 года.