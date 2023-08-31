Стипиди: «Как Денисов и Фомин могут поехать играть за границу? У них нет армянской диаспоры»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился мыслями о возможных переходах в «Лион» полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и футболиста «Спартака» Даниила Денисова.

«Жена Федуна Салихова, величайший знаток футбола, кричит, что нашим игрокам нужно быстрей прыгать в последний вагон и уезжать в Европу. Что это вообще за слова такие? Можно подумать, наш футбол умирает. Нет, он не умирает и не умрет никогда. Так получилось, что Кузяев поехал доигрывать во Франции. Что он, в суперклуб перешел? Нет. Оздоев играет в ПАОКе, но он туда из Турции перешел. Да, поехал Захарян в Испанию. И уже кричат, что Фомин уходит в «Лион», Денисов уходит в «Лион»... Да как они могут поехать играть за границу? У них нет армянской диаспоры, которая помогла Захаряну. Или вы думаете, что все дураки, никто ничего не понимает? Я больше чем уверен, что армяне продавили трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Ранее стало известно, что «Лион» предложил за 26-летнего Фомина 8 миллионов евро плюс бонусы. Однако, по информации «СЭ», «Динамо» ответило отказом на предложение французского клуба по полузащитнику.