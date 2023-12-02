Судью Буланова «прикрепили» к «Факелу» и «Балтике»

Судейство
Сегодня, 13:26
Арбитр Евгений Буланов, в этом сезоне дебютировавший в чемпионате России, специализируется на двух командах — «Факеле» и «Балтике», чей матч он как раз и судит сегодня.
Из четырех встреч в роли судьи у него три с участием воронежской команды:
5-й тур. «Факел» — «Пари НН» — 2:0.
11-й тур. «Динамо» — «Факел» — 0:0.
17-й тур. «Факел» — «Балтика».
Кроме того, он в трех предыдущих турах работал как ВАР на играх с участием «Балтики»:
14-й тур. «Балтика» — «Зенит» — 0:2.
15-й тур. «Пари НН» — «Балтика» — 0:0.
16-й тур. «Балтика» — «Спартак» — 0:2.