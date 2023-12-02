Судью Буланова «прикрепили» к «Факелу» и «Балтике»

Арбитр Евгений Буланов, в этом сезоне дебютировавший в чемпионате России, специализируется на двух командах — «Факеле» и «Балтике», чей матч он как раз и судит сегодня.

Из четырех встреч в роли судьи у него три с участием воронежской команды:

5-й тур. «Факел» — «Пари НН» — 2:0.

11-й тур. «Динамо» — «Факел» — 0:0.

17-й тур. «Факел» — «Балтика».

Кроме того, он в трех предыдущих турах работал как ВАР на играх с участием «Балтики»:

14-й тур. «Балтика» — «Зенит» — 0:2.

15-й тур. «Пари НН» — «Балтика» — 0:0.

16-й тур. «Балтика» — «Спартак» — 0:2.