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14 марта, 21:21

Сулейманов — об играх в Рамадан: «Не буду делать послаблений, хочу приблизиться к богу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, как Рамадан влияет на тренировочный процесс.

«Сейчас очень тяжело. Тренер видит это. Где-то он словом поддержит, где-то делом. Спасибо Галактионову. Он доверяет мне, хотя я не ем и не пью до вечера. В этот раз не буду делать послаблений. Хочу приблизиться к богу. Если держу [пост] - надо держать», — сказал Сулейманов.

Рамадан — священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост.

Сулейманов перешел в «Локомотив» из «Пари НН» в сентябре 2023 года на правах аренды. В составе железнодорожников нападающий провел 18 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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