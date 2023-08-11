Сулейманов рассказал об отношении к мему «Алло, Шапи, это Володька!»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «Известиям» рассказал, как относится к знаменитому эпизоду с общением в телеэфире с экс-игроком «Зенита» Владимиром Быстровым.

— Как вы относитесь к тому, что многие до сих пор помнят вас не только по игре в футбол, но и по мему «Алло, Шапи, это Володька!», родившемуся благодаря обращению к вам Владимира Быстрова, когда вы давали флеш-интервью после матча с «Севильей», хотя прошло уже два с половиной года?

— Я не знаю. Нормально все (улыбается). Ничего не могу сказать — ну мем как мем. Если людям это нравится, то почему нет. Пусть так и будет.

— Среди знакомых в команде и ее была реакция?

— Ну подкалывали меня, было такое. Я не обижаюсь — с юмором к этому отношусь.