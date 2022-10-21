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Сегодня, 10:31

Талалаев: «Если вдруг «Торпедо» вылетит, будем работать в первой лиге»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне-2022/23.

«Мы реалисты, поэтому понимаем — шанс вылететь в первую лигу есть. И наш тренерский штаб не снимает с себя ответственности и обязанности в восстановлении статуса-кво. Приняли команду в РПЛ, значит, закладываемся на то, если вдруг вылетаем ниже, то готовы работать там. Контракт рассчитан на этот сезон плюс следующий, а дальше по решению клуба есть опция продления еще на сезон», — приводит слова Талалаева Sport24.

Талалаев 13 октября возглавил «Торпедо». Под его руководством московская команда уступила в РПЛ Локомотиву (0:1) и обыграла в Кубке России ЦСКА (1:0).

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-talalayev-o-tom-uydetli-on-iz-torpedo-yesli-komanda-pokinet-rpl-yesli-vdrug-vyletayem-nizhe-gotovy-rabotat-tam
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
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