Талалаев: «Если вдруг «Торпедо» вылетит, будем работать в первой лиге»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне-2022/23.

«Мы реалисты, поэтому понимаем — шанс вылететь в первую лигу есть. И наш тренерский штаб не снимает с себя ответственности и обязанности в восстановлении статуса-кво. Приняли команду в РПЛ, значит, закладываемся на то, если вдруг вылетаем ниже, то готовы работать там. Контракт рассчитан на этот сезон плюс следующий, а дальше по решению клуба есть опция продления еще на сезон», — приводит слова Талалаева Sport24.

Талалаев 13 октября возглавил «Торпедо». Под его руководством московская команда уступила в РПЛ Локомотиву (0:1) и обыграла в Кубке России ЦСКА (1:0).

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.