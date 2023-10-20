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Сегодня, 14:08

Талалаев — критике Карпина: «Совмещение постов вредит и клубу, и сборной России — это доказано»

Руслан Минаев
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о том, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой часто критикует главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Мостовой критикует Карпина за работу в сборной России и «Ростове»? Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

Карпин о словах Талалаева про Комличенко: «Пусть смотрит за своими игроками и не открывает рот»

Источник: РБ Спорт
Андрей Талалаев
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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