Талалаев — критике Карпина: «Совмещение постов вредит и клубу, и сборной России — это доказано»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о том, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой часто критикует главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Мостовой критикует Карпина за работу в сборной России и «Ростове»? Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

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