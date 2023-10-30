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Сегодня, 21:39

Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2023/24

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2023/24.

«У «Зенита» больше чемпионского опыта, чем у «Краснодара». Это может сыграть решающую роль. «Зенит» все время готов быть чемпионом, а «Краснодар» только стремится к этому. Где-то будет отступление у «Краснодара». Не хотелось бы, конечно, мне нравится, как они играют. Но жизнь такая. Тренер у них опытный, возможно, он преодолеет это», приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

После 13 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На втором месте — «Зенит» (26 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-u-zenita-bolshe-chempionskogo-opyta-chem-u-krasnodara-eto-mozhet-sygrat-reshayushuyu-rol-300454/
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