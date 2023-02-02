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Сегодня, 08:42

Тарханов: «Абаскаль изменил «Спартак», раскрепостил игроков»

Тарханов прокомментировал интерес «Севильи» к Абаскалю
Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился мнением по поводу интереса к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю со стороны «Севильи».

«О чем-то можно будет рассуждать тогда, когда будет точная информация, что «Севилья» его приглашает. Все возможно. «Севилья» сейчас внизу таблицы находится, возможно, ищут тренера, который может их вытащить. Абаскаль — испанец, поэтому о нем там хорошо знают. Хотя он сам сказал, что до весны никуда не уйдет. Сейчас много пишут о каких-то переходах, а в итоге никого никуда не берут.

«Спартак» угадал с приглашением Абаскаля? Абаскаль изменил «Спартак», раскрепостил игроков. Он из «Барселоны», поэтому, вероятно, и тренирует так же. При Абаскале все футболисты с другим отношением стали играть. Поэтому, думаю, он много привнес в игру «Спартака», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что «Севилья» проявляла интерес к Абаскалю.

33-летний специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ (36 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/tarhanov-ob-interese-sevili-k-abaskalyu-vse-vozmozhno-v-ispanii-o-nem-horosho-znayut
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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