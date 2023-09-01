Тарханов рассказал, в чем у ЦСКА есть преимущество над «Зенитом»

Сегодня, 15:46
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.
«Думаю, что шансы 50 на 50, потому что матч будет в Москве, а в прошлом сезоне армейцы уже побеждали на домашнем поле. Не могу даже сказать, кто будет лучше в этом матче.
В чем есть преимущество ЦСКА над «Зенитом»? В организованности. Ясно, что в открытый футбол с «Зенитом» сложно играть, потому что там атакующая группа сильная», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -