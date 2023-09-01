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РПЛ

Сегодня, 15:46

Тарханов рассказал, в чем у ЦСКА есть преимущество над «Зенитом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

«Думаю, что шансы 50 на 50, потому что матч будет в Москве, а в прошлом сезоне армейцы уже побеждали на домашнем поле. Не могу даже сказать, кто будет лучше в этом матче.

В чем есть преимущество ЦСКА над «Зенитом»? В организованности. Ясно, что в открытый футбол с «Зенитом» сложно играть, потому что там атакующая группа сильная», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.

Источник: betonmobile.ru
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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