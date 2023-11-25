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РПЛ

Сегодня, 14:35

Тарханов считает, что у ЦСКА и «Динамо» равные шансы на победу в очном матче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о матче 16 тура РПЛ между армейцами и «Динамо».

«Шансы в сегодняшнем дерби, на мой взгляд, абсолютно равны. Яркого фаворита нет — обе команды играют с акцентом на нападение, действуют в основном впереди. Атака ЦСКА не хуже, чем у «Динамо», поэтому большого преимущества какой-то из команд не будет. Единственное — в обороне «Динамо» действует хуже, чем армейцы, этим ЦСКА и может воспользоваться. Надеюсь, так и будет. Что касается результативности, то думаю, несколько голов мы сегодня точно увидим», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-ataka-tsska-ne-huzhe-chem-u-dinamo-shansy-v-derbi-ravny/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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