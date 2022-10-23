Тарханов считает, что в ЦСКА нет кризиса

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением по поводу ничейного матча 14-го тура РПЛ армейцев с «Оренбургом» (2:2).

«Изначально сам Федотов говорил, что стабильности не будет и надо будет работать, чтобы ее получить. Тем более играли на выезде. Все равно «Оренбург» — хорошая команда. Я говорил, что с ними будет сложно. Они играют в хороший футбол. Поэтому ничего удивительного не вижу в том, что они отобрали очки», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он оценил шансы армейцев побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ.

«ЦСКА сложно соревноваться в чемпионской гонке с «Зенитом». Всем, конечно, сложно. Я сейчас вообще бы не говорил, что кто-то выпал или кто-то чемпион. До весны еще далеко. С командами все может произойти», — добавил специалист.

ЦСКА, набрав 26 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» лидирует с 33 очками.