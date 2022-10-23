Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

Тарханов считает, что в ЦСКА нет кризиса

Алина Савинова

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением по поводу ничейного матча 14-го тура РПЛ армейцев с «Оренбургом» (2:2).

«Изначально сам Федотов говорил, что стабильности не будет и надо будет работать, чтобы ее получить. Тем более играли на выезде. Все равно «Оренбург» — хорошая команда. Я говорил, что с ними будет сложно. Они играют в хороший футбол. Поэтому ничего удивительного не вижу в том, что они отобрали очки», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он оценил шансы армейцев побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ.

«ЦСКА сложно соревноваться в чемпионской гонке с «Зенитом». Всем, конечно, сложно. Я сейчас вообще бы не говорил, что кто-то выпал или кто-то чемпион. До весны еще далеко. С командами все может произойти», — добавил специалист.

ЦСКА, набрав 26 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» лидирует с 33 очками.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-v-tsska-net-krizisa
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев с поясом, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба повздорил с Чимаевым: события UFC 280
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Гонка «Спартака» и ЦСКА — главная интрига сезона. Абаскаль идеально идет по дистанции
«Нижний Новгород» направит в ЭСК РФС запрос с просьбой разобрать 11 эпизодов в матче с «Краснодаром»
Кечинов: «Если брать весь матч, то «Химки» не заслужили такого поражения»
Нагайцев — о поражении от «Ахмата»: «Подвела реализация, соперник оказался более удачливым»
Сможет ли Сычевой заиграть в «Зените»? Мнение Масалитина
Колосков: «Если бы Сычевой был игроком с хорошими задатками, давно играл бы в РПЛ, в «Спартаке» или «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Рапопорт — о Мостовом: «Когда у «Зенита» в строю все бразильцы, Андрей в основной состав почти никогда не попадает»

Нагайцев — о поражении от «Ахмата»: «Подвела реализация, соперник оказался более удачливым»