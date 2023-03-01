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Сегодня, 12:15

Защитник «Краснодара» Алонсо: «Галицкий рад, что я вернулся в Россию»

Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о беседе с президентом клуба Сергеем Галицким после возвращения из аренды в «Атлетико Минейро».

«Да, мы пару раз общались с президентом клуба. Он доволен мной, и тем, что я вернулся в Россию. Теперь мы будем работать над тем, чтобы улучшить результаты «Краснодара» во второй части сезона», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

30-летний Алонсо в текущем сезоне провел 2 матча за «быков» и не отметился результативными действиями.

В марте 2022-го «Краснодар» приостановил контракты с несколькими легионерами. В их число вошел и Алонсо. Защитник российского клуба играл за «Атлетико Минейро» на правах аренды до конца 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hunior-alonso-galitskij-dovolen-tem-chto-ya-vernulsya-v-rossiyu-teper-budem-uluchshat-rezul-taty-komandy/
Хуниор Алонсо
Футбол
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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