Тарпищев — о переходе в Азию: «У меня в голове не укладывается, как мы будем играть на двух фронтах»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«У меня нет однозначного мнения, потому что это вопрос специалистов. Мы европеизированы. С учетом климата, адаптации, акклиматизации у меня в голове как-то не укладывается, как мы будем играть на двух фронтах: то здесь, то там. Чемпионат России же здесь, а те соревнования в других климатических условиях. За теннис я бы ответил, но футбол — здесь должны хорошо продумать и просчитать специалисты.

Мне так кажется, что для того, чтобы участвовать на двух фронтах, должны быть двойные составы в командах, равноценные. Двойные составы у «Зенита», у остальных этого нет. Я сужу даже по чемпионату мира, который только что закончился. Два матча никто одинаково хорошо не сыграл: две недели для адаптации — это мало, нужно три, а их никто не дал, потому что зима, национальные чемпионаты. От этого страдает качество. Если мы будем разрываться на два фронта, надо просчитать, что будет с травматизмом, объемом нагрузок", — сказал Тарпищев «СЭ».

Исполком РФС по переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.