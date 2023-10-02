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Сегодня, 16:00

Тарпищев считает, что Абаскалю пора задуматься об уходе из «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пора задуматься об уходе из московского футбольного клуба.

«Абаскалю пора задуматься об уходе, большая вина на нем в связи со всем происходящим. И ошибок стало слишком много. Матч с ЦСКА не будет решающим, я так не считаю. В «Спартаке» что-то случилось с психологией, перестали биться, в том числе за тренера», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра состоится 8 октября.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласился с тем, что игра с «Крыльями Советов» была худшей за все время его работы в московском клубе.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от красно-синих.

Источник: https://tass.ru/sport/18891325
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамиль Тарпищев
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