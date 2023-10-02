Тарпищев считает, что Абаскалю пора задуматься об уходе из «Спартака»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пора задуматься об уходе из московского футбольного клуба.

«Абаскалю пора задуматься об уходе, большая вина на нем в связи со всем происходящим. И ошибок стало слишком много. Матч с ЦСКА не будет решающим, я так не считаю. В «Спартаке» что-то случилось с психологией, перестали биться, в том числе за тренера», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра состоится 8 октября.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласился с тем, что игра с «Крыльями Советов» была худшей за все время его работы в московском клубе.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от красно-синих.