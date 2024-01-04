Ташуев: «Желаю, чтобы этот год был лучше, чем прошедший, причем во всех отношениях»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев пожелал, чтобы в 2024 году у всех исполнились желания.

«Я бы хотел поздравить всех с Новым годом. Желаю, чтобы этот год был лучше, чем прошедший, причем во всех отношениях. С «Факелом» мы должны максимально приложить все усилия, чтобы выполнить наши задачи. Все болельщики должны болеть за свою команду и развиваться. Чтобы у всех в новом году исполнились все желания», — приводит Metaratings.ru слова Ташуева.

Ташуев с сентября 2023 года является тренером «Факела». После 18 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице — 21 очко.