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РПЛ

Сегодня, 01:57

Терехов не считает чемпионат России слабым турниром

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Сергей Терехов не согласен с тем, что чемпионат России является слабым турниром.

«Не считаю, что наш чемпионат плохой. Он развивается, хотя многие эксперты — футболисты прошлого говорят, что нет. Наверное, и я буду говорить то же самое лет через 10 — что уровень упал. Мне так не кажется, у нас много молодых ребят играет сейчас. Если кто-то перерос РПЛ, возможно, им надо уезжать в топ-5, как уехал Далер Кузяев — интересно посмотреть уровень, себя показать. А уезжать куда-то, за топ-5, — не вижу смысла. К нам приезжают ребята из чемпионата Словении, Словакии и они не могут пробиться в состав. Если уезжать, как Арсен Захарян, надо ехать — это топ-чемпионат, другой уровень футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Терехова.

Также его спросили, уехал бы он в «Гавр» в возрасте за 30 с уменьшением зарплаты в 3-4 раза, если бы такое предложение поступило.

«Я бы остался в России», — сказал Терехов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-terehov-iz-rpl-stoit-uezzhat-tol-ko-v-top-5-lig-evropy/
Футбол
ФК Химки
Сергей Терехов
0
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