Терюшков пословицей отреагировал на возможное российское гражданство Промеса

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал для «СЭ» ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом. В понедельник, 19 июня суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года.

«Россия всегда строго следовала букве международного права. Думаю, что этот случай не станет исключением после вступления в силу приговора суда. Нужно ли давать Промесу гражданство России? В вопросах выдачи гражданства легионерам необходимо проявлять сдержанность и почаще руководствоваться русскими прописными истинами. Например, семь раз отмерь, один — отрежь», — сказал Терюшков «СЭ».

Помимо инцидента с двоюродным братом Промес также подозревается в контрабанде наркотиков.

В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.