Игрок «Балтики» Аванесян: «С ЦСКА у меня связаны только теплые воспоминания»

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян рассказал о периоде своей карьеры в ЦСКА.

22-летний футболист является воспитанником академии красно-синих. За армейцев хавбек провел 4 матча, не отличившись результативными действиями.

«Я не смог закрепиться в ЦСКА, но там я провел пять лет. Есть особенные чувства в матчах против бывшего клуба. С ЦСКА у меня связаны только теплые воспоминания», — цитирует Аванесяна Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Аванесян принял участие в 16 матчах «Балтики» во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.